Кто он - новый премьер-министр Нахчывана? - ДОСЬЕ

По представлению Президента Азербайджана Джаббар Мусаев назначен новым премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики.

Джаббар Мусаев родился 10 января 1981 года в городе Нахчыван.

Он получил высшее образование в Анкаре, в 2007 году с отличием окончил магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета по специальности "финансы и кредит". Джаббар Мусаев является доктором философии по экономике.

В 2004-2013 годах он работал в Министерстве связи и высоких технологий старшим консультантом и начальником сектора, в 2013-2016 годах занимал должность заместителя директора ООО "Парк высоких технологий", созданного соответствующим распоряжением Президента Азербайджана.

С 18 апреля 2016 года назначен на должность руководителя аппарата Государственного комитета статистики.

Джаббар Мусаев имеет чин советника государственной службы. Распоряжением Президента Азербайджана от 23 июня 2021 года награждён медалью "За отличие на государственной службе".

4 ноября 2024 года распоряжением главы государства назначен главой Исполнительной власти города Нахчыван.