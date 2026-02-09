 Кто он - новый премьер-министр Нахчывана? - ДОСЬЕ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Кто он - новый премьер-министр Нахчывана? - ДОСЬЕ

Фаига Мамедова13:20 - Сегодня
Кто он - новый премьер-министр Нахчывана? - ДОСЬЕ

По представлению Президента Азербайджана Джаббар Мусаев назначен новым премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики.

1news.az представляет вниманию читателей краткую биографическую справку чиновника.
Джаббар Мусаев родился 10 января 1981 года в городе Нахчыван.

Он получил высшее образование в Анкаре, в 2007 году с отличием окончил магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета по специальности "финансы и кредит". Джаббар Мусаев является доктором философии по экономике.

В 2004-2013 годах он работал в Министерстве связи и высоких технологий старшим консультантом и начальником сектора, в 2013-2016 годах занимал должность заместителя директора ООО "Парк высоких технологий", созданного соответствующим распоряжением Президента Азербайджана.

С 18 апреля 2016 года назначен на должность руководителя аппарата Государственного комитета статистики.
Джаббар Мусаев имеет чин советника государственной службы. Распоряжением Президента Азербайджана от 23 июня 2021 года награждён медалью "За отличие на государственной службе".

4 ноября 2024 года распоряжением главы государства назначен главой Исполнительной власти города Нахчыван.

Поделиться:
428

Актуально

Xроника

Президент Таджикистана поздравил Ильхама Алиева с присуждением «Премии Заида за ...

Общество

Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Xроника

Ильхам Алиев назначил председателя Госкомстата главой ИВ Насиминского района ...

Мнение

Фактор Трампа и визит Вэнса: Азербайджан в фокусе США

Общество

Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Житель Саатлы избил жену из-за отказа просить машину у тестя

Айбениз Гашимова назначена на должность

МЧС обратилось к гражданам в связи с погодными условиями

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Скончался профессор БГУ

Из области шеи учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak», извлечено 16 осколков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность

Последние новости

Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту США

Сегодня, 18:05

Вице-президент США Вэнс прибыл в Армению

Сегодня, 17:51

Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Сегодня, 17:45

Идеатон «GəncVİZYON» успешно завершился при партнерстве «Nar» - ФОТО

Сегодня, 17:40

Утверждено соглашение с Латвией о сотрудничестве в области здравоохранения

Сегодня, 17:29

Житель Саатлы избил жену из-за отказа просить машину у тестя

Сегодня, 17:27

Айбениз Гашимова назначена на должность

Сегодня, 17:26

​​​​​​​Нармин Салманова возвращается на телевидение – ФОТО

Сегодня, 17:25

МЧС обратилось к гражданам в связи с погодными условиями

Сегодня, 17:21

Ильхам Алиев назначил председателя Госкомстата главой ИВ Насиминского района Баку

Сегодня, 17:18

Иран готов понизить уровень обогащения урана, если США отменят санкции

Сегодня, 17:03

Фактор Трампа и визит Вэнса: Азербайджан в фокусе США

Сегодня, 16:58

Глава Мюнхенской конференции заявил, что представителей Ирана не будет на форуме

Сегодня, 16:52

«Правосудие» по-армянски: «мир» на бумаге, реванш - в уме? Разбираем решение суда против последнего главаря сепаратистов

Сегодня, 16:42

В Баку мужчина заманивал детей в подъезды под предлогом помощи и грабил их - ВИДЕО

Сегодня, 16:18

Президент Таджикистана поздравил Ильхама Алиева с присуждением «Премии Заида за человеческое братство»

Сегодня, 16:07

Снегопад и гололед: Дорожная полиция предупредила о рисках на дорогах

Сегодня, 15:55

В Азербайджане ожидаются снег и похолодание

Сегодня, 15:43

«Похоже, у него новая собака». Реакция на появление Льюиса Хэмилтона с Ким Кардашьян на Супербоуле - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

Сколько мужчин в Азербайджане воспользовались «отцовским отпуском»?

Сегодня, 15:08
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48