Нурлан Сабуров удалил все посты с основной ленты Instagram - ФОТО

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров удалил все публикации с основной ленты своего Instagram-профиля, однако видео в разделе Reels оставил без изменений.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Н.Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - российские СМИ сообщали о том, что «данное решение было принято в интересах национальной безопасности РФ», отмечая, что запрет вступил в силу 30 января, и подчеркивая, что «решение принято из-за критики СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств».

Сам Н.Сабуров ранее заявил в Instagram Stories о том, что не намерен комментировать сложившуюся ситуацию и поблагодарил Россию, подчеркнув, что именно там получил возможности для творческого роста.