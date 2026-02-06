Казахстанскому и российскому комику, юмористу, киноактёру Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, отмечая, что данное решение было принято в интересах национальной безопасности РФ.

Отмечается, что Н.Сабуров, владеющий в России имуществом более чем на 60 млн рублей (более 1,3 млн манатов), пытался легализовать заработанные в РФ деньги через посредников.

Российский Telegram-канал Baza сообщает, что запрет вступил в силу 30 января, подчеркивая, что «такое решение принято из-за критики СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств».

Напомним, что Н.Сабуров получил широкую известность благодаря выступлениям в жанре стендап, он является ведущим шоу «Что было дальше?».