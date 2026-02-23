В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда Кязимова - ФОТО

В столице Азербайджана открылась выставка к 100-летию народного художника Азербайджана Давуда Кязимова.

На юбилейной выставке, организованной совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем искусств, представлено около 40 живописных работ народного художника Давуда Кязимова.

Произведения мастера с богатым творческим наследием, отобранные из коллекций АНМИ и личных собраний, охватывают различные периоды его творчества и представлены в залах, разделённых по тематике.

Выступившие на торжественном открытии выставки заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, директор Национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов, народный художник Омар Эльдаров, проректор Азербайджанской государственной академии художеств Фуад Салаев и другие подчеркнули богатое творческое наследие мастера, отметили его значительный вклад в развитие национального изобразительного искусства и влияние на современное художественное сообщество страны.

Народный художник Давуд Кязимов занимает особое место в азербайджанском изобразительном искусстве благодаря своим лирическим пейзажам, сюжетным картинам на трудовую тематику и высокохудожественной графике. В своих работах он мастерски запечатлел природу и людей южных районов страны, а также жизнь каспийских нефтяников на «Нефтяных камнях». Серия произведений, созданная на основе наблюдений и впечатлений от поездок в Болгарию, Испанию и другие страны, ещё больше обогатила художественный мир Давуда Кязимова.

Особо подчеркнем, что художественное оформление произведений таких писателей, как Джалил Мамедкулизаде, Джафар Джаббарлы и Мирза Али Моджуз, стало значимым вкладом в сферу азербайджанской книжной иллюстрации.

Особое место в экспозиции занимают натюрморты, портреты и тематические картины автора. В первом зале представлены цветочные натюрморты - «Нарциссы», «Хризантемы», «Астры» - которые ярко демонстрируют утончённое чувство колорита художника и его чувствительность к гармонии цвета. В этих работах тонкая фактура лепестков и переходы света и тени создают поэтическое настроение и погружают зрителя в эстетический мир.

В пейзажах и картинах «Утро», «Жаркий день» привлекает внимание дыхание природы, динамика солнечного света и эмоциональная передача живописных ландшафтов. В работе «Женщины Лянкярана» характер и ритм жизни местных жителей переданы искренними и яркими красками.

Произведения «Болгарский цикл», «Альгамбра» и «Испанский танец» отражают художественные обобщения впечатлений автора от зарубежных поездок. Эти картины через живые композиции передают палитру, движение и ритм различных культурных сред.

В работах «Мать», «Праздник урожая», «В саду» темы труда, земли и человека получили совершенное художественное решение, а в картине «Подземные богатства Каспия» отображена самоотверженная жизнь нефтяников.

В завершение экспозиции демонстрируется видеоролик, который даёт общее представление о жизни и творческом пути художника, формируя у посетителей полное впечатление о Давуде Кязимова.

Отметим, что выставка, посвященная 100-летию народного художника Азербайджана Давуда Кязимова продлится в Азербайджанском национальном музем искусств до 31 марта 2026 года.