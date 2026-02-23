 В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда Кязимова - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда Кязимова - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:45 - Сегодня
В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда Кязимова - ФОТО

В столице Азербайджана открылась выставка к 100-летию народного художника Азербайджана Давуда Кязимова.

На юбилейной выставке, организованной совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем искусств, представлено около 40 живописных работ народного художника Давуда Кязимова.

Произведения мастера с богатым творческим наследием, отобранные из коллекций АНМИ и личных собраний, охватывают различные периоды его творчества и представлены в залах, разделённых по тематике.

Выступившие на торжественном открытии выставки заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, директор Национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов, народный художник Омар Эльдаров, проректор Азербайджанской государственной академии художеств Фуад Салаев и другие подчеркнули богатое творческое наследие мастера, отметили его значительный вклад в развитие национального изобразительного искусства и влияние на современное художественное сообщество страны.

Народный художник Давуд Кязимов занимает особое место в азербайджанском изобразительном искусстве благодаря своим лирическим пейзажам, сюжетным картинам на трудовую тематику и высокохудожественной графике. В своих работах он мастерски запечатлел природу и людей южных районов страны, а также жизнь каспийских нефтяников на «Нефтяных камнях». Серия произведений, созданная на основе наблюдений и впечатлений от поездок в Болгарию, Испанию и другие страны, ещё больше обогатила художественный мир Давуда Кязимова.

Особо подчеркнем, что художественное оформление произведений таких писателей, как Джалил Мамедкулизаде, Джафар Джаббарлы и Мирза Али Моджуз, стало значимым вкладом в сферу азербайджанской книжной иллюстрации.

Особое место в экспозиции занимают натюрморты, портреты и тематические картины автора. В первом зале представлены цветочные натюрморты - «Нарциссы», «Хризантемы», «Астры» - которые ярко демонстрируют утончённое чувство колорита художника и его чувствительность к гармонии цвета. В этих работах тонкая фактура лепестков и переходы света и тени создают поэтическое настроение и погружают зрителя в эстетический мир.

В пейзажах и картинах «Утро», «Жаркий день» привлекает внимание дыхание природы, динамика солнечного света и эмоциональная передача живописных ландшафтов. В работе «Женщины Лянкярана» характер и ритм жизни местных жителей переданы искренними и яркими красками.

Произведения «Болгарский цикл», «Альгамбра» и «Испанский танец» отражают художественные обобщения впечатлений автора от зарубежных поездок. Эти картины через живые композиции передают палитру, движение и ритм различных культурных сред.

В работах «Мать», «Праздник урожая», «В саду» темы труда, земли и человека получили совершенное художественное решение, а в картине «Подземные богатства Каспия» отображена самоотверженная жизнь нефтяников.

В завершение экспозиции демонстрируется видеоролик, который даёт общее представление о жизни и творческом пути художника, формируя у посетителей полное впечатление о Давуде Кязимова.

Отметим, что выставка, посвященная 100-летию народного художника Азербайджана Давуда Кязимова продлится в Азербайджанском национальном музем искусств до 31 марта 2026 года.

Поделиться:
351

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Общество

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту ...

Lifestyle

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда ...

Политика

В Азербайджане размер минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже ...

Lifestyle

Телли Панахгызы: «Запреты и наказания следует вводить в отношении ведущих»

Салех Багиров: «Какова цель в продвижении аморального и безнравственного поведения на ТВ?»

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда Кязимова - ФОТО

Эфир как зеркало нации: Аббас Багиров, Тунзаля Агаева и другие артисты призывают вернуть качество на ТВ - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Как азербайджанец из «восьмого» оказался на европейской сцене с мировыми звёздами - ФОТО - ВИДЕО

Бруклин Бекхэм впервые появился на публике после семейного скандала - ВИДЕО

Задержан певец Мурат Далкылыч

«Раньше она была натуральной красоткой!»: В сети обсуждают «новое лицо» Рози Хантингтон-Уайтли - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС

Сегодня, 16:30

Глава МИД Испании раскритиковал присутствие Еврокомиссии на заседании Совета мира

Сегодня, 16:17

Война с картелями: как Дональд Трамп меняет антинаркотическую политику США

Сегодня, 16:13

Телли Панахгызы: «Запреты и наказания следует вводить в отношении ведущих»

Сегодня, 16:00

Министр обороны Армении совершает официальный визит в Иран

Сегодня, 15:58

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту интересов общества»

Сегодня, 15:25

В Азербайджане применят налоговые льготы для нерезидентов в связи с WUF13

Сегодня, 15:20

Посольство США поздравило азербайджанских призеров этапа Кубка мира в Баку

Сегодня, 15:18

Назначен новый замглавы ИВ Хачмазского района

Сегодня, 15:15

Импорт раритетных автомобилей в Азербайджан освобожден от налога

Сегодня, 15:05

Подписаны контракты по проектам солнечных электростанций в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 15:00

Очередной гуманитарный груз Азербайджана передан городу Киев - ФОТО

Сегодня, 14:55

Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна

Сегодня, 14:52

Салех Багиров: «Какова цель в продвижении аморального и безнравственного поведения на ТВ?»

Сегодня, 14:42

В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковушками

Сегодня, 14:23

В Грузии надеются, что ЕС не введет санкции против терминала Кулеви

Сегодня, 14:17

Самой большой трибуне стадиона «Нефтчи» присвоено имя Анатолия Банишевского - ФОТО

Сегодня, 14:10

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Сегодня, 14:00

В Баку прошла информационная сессия для СМИ, посвященная форуму WUF13 - ФОТО

Сегодня, 13:50

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда Кязимова - ФОТО

Сегодня, 13:45
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36