Глава Мюнхенской конференции заявил, что представителей Ирана не будет на форуме

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что организаторы форума отозвали направленные ранее приглашения представителям Ирана.

«Мы изначально рассчитывали на участие иранской делегации, главы иранского МИД», - сообщил он журналистам на пресс-конференции в Берлине. Однако, по его словам, после консультаций с правительством ФРГ организаторы отозвали приглашения из-за «нынешней напряженной ситуации» вокруг Ирана.

«К сожалению, у меня ощущение, что в настоящий момент в Мюнхене конструктивные переговоры с иранской стороной не могут состояться», - считает Ишингер. «Так что иранской правительственной делегации не будет в Мюнхене», - подчеркнул он.

Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить с 13 по 15 февраля.

Источник: ТАСС