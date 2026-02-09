 Глава Мюнхенской конференции заявил, что представителей Ирана не будет на форуме | 1news.az | Новости
Глава Мюнхенской конференции заявил, что представителей Ирана не будет на форуме

First News Media16:52 - Сегодня
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что организаторы форума отозвали направленные ранее приглашения представителям Ирана.

«Мы изначально рассчитывали на участие иранской делегации, главы иранского МИД», - сообщил он журналистам на пресс-конференции в Берлине. Однако, по его словам, после консультаций с правительством ФРГ организаторы отозвали приглашения из-за «нынешней напряженной ситуации» вокруг Ирана.

«К сожалению, у меня ощущение, что в настоящий момент в Мюнхене конструктивные переговоры с иранской стороной не могут состояться», - считает Ишингер. «Так что иранской правительственной делегации не будет в Мюнхене», - подчеркнул он.

Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить с 13 по 15 февраля.

Источник: ТАСС





