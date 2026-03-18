Гражданин Азербайджана приговорен в Латвии к 11 годам лишения свободы за поставки военного оборудования России - ВИДЕО

First News Media14:42 - Сегодня
Рижский городской суд вынес приговор гражданину Азербайджана Али Халилову, приговорив его к 11 годам лишения свободы «за поставки оборудования российской армии для использования в войне против Украины».

Суд признал его виновным в участии в организованной группе с целью содействия иностранному государству в подрыве территориальной целостности и политической независимости другого государства, а также в нарушении санкций Европейского союза.

Помимо лишения свободы, Халилову назначено три года условного срока, а также высылка из Латвии с запретом на въезд сроком на пять лет.

По данным следствия, группа организовала закупку и доставку в Россию десятков комплектов спутникового интернета Starlink, а также иных товаров военного назначения, в том числе деталей оружия и баллистических датчиков. Общая стоимость сделок составила около 200 000 евро.

Расследование провела Служба государственной безопасности Латвии (VDD), которая передала материалы дела прокуратуре в июне 2025 года. Халилов был установлен следствием как главный организатор схемы.

Прокуратура настаивала на максимальном наказании — 12 лет заключения с последующим пробационным сроком. Суд назначил 11 лет. Адвокат осуждённого отказался от комментариев. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Трое других фигурантов дела — двое граждан Латвии и один негражданин — будут рассмотрены в рамках отдельного судебного процесса. По имеющимся данным, они признали свою вину и проходят процедуру «примирения с законом».

По материалам Latvijas TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
