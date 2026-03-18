Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана - ОБНОВЛЕНО

ЦАХАЛ убила министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба, утверждает глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

"Сегодня ночью был ликвидирован министр разведки Ирана Хатиб", — привела его слова пресс-служба ведомства.

Источник: РИА Новости

13:03

Израиль в ночь на 18 марта осуществил попытку устранения министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба.

Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на источник.

«Ночью мы предприняли попытку ликвидации министра иранской разведки. Мы ожидаем результатов атаки», - цитирует канал заявление своего собеседника.

Источник: ТАСС