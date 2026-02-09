 ​​​​​​​Нармин Салманова возвращается на телевидение – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

​​​​​​​Нармин Салманова возвращается на телевидение – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:25 - Сегодня
​​​​​​​Нармин Салманова возвращается на телевидение – ФОТО

Стало известно новое место работы телеведущей Нармин Салмановой.

Н.Салманова сообщила на своей странице в социальной сети Instagram о том, что возвращается на канал ITV, где ранее проработала 6 с половиной лет и который покинула летом 2025 года в связи с тем, что решила попробовать себя в новой сфере.

«Угадай, кто вернулся? Нармин вернулась - расскажи об этом другу. Увидимся в программе İTV Xəbər в 20:00», - отмечает телеведущая в соцсети.

Напомним, что новой сферой для Н.Салмановой должна была стать работа в ЗАО «Бакинский метрополитен» на должности главы пресс-службы, однако, по словам телеведущей, «в день выхода на работу и подписания трудового договора некоторые условия были изменены» и по этой причине сотрудничество не состоялось.


Поделиться:
341

Актуально

Xроника

Президент Таджикистана поздравил Ильхама Алиева с присуждением «Премии Заида за ...

Общество

Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Xроника

Ильхам Алиев назначил председателя Госкомстата главой ИВ Насиминского района ...

Мнение

Фактор Трампа и визит Вэнса: Азербайджан в фокусе США

Lifestyle

​​​​​​​Нармин Салманова возвращается на телевидение – ФОТО

«Похоже, у него новая собака». Реакция на появление Льюиса Хэмилтона с Ким Кардашьян на Супербоуле - ФОТО - ВИДЕО

Нурлан Сабуров удалил все посты с основной ленты Instagram - ФОТО

В Баку пройдет выставка одной из ведущих представительниц мирового текстильного искусства - ФОТО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» получил первый тизер и дату релиза - ВИДЕО

Амина Меликова: «Ключевая задача культурной дипломатии - зафиксировать присутствие Азербайджана в мировом культурном пространстве»

​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО

Скандал с плагиатом: Грузинская певица исполнила хит Бриллиант Дадашевой и AISEL - ВИДЕО

Последние новости

Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту США

Сегодня, 18:05

Вице-президент США Вэнс прибыл в Армению

Сегодня, 17:51

Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Сегодня, 17:45

Идеатон «GəncVİZYON» успешно завершился при партнерстве «Nar» - ФОТО

Сегодня, 17:40

Утверждено соглашение с Латвией о сотрудничестве в области здравоохранения

Сегодня, 17:29

Житель Саатлы избил жену из-за отказа просить машину у тестя

Сегодня, 17:27

Айбениз Гашимова назначена на должность

Сегодня, 17:26

​​​​​​​Нармин Салманова возвращается на телевидение – ФОТО

Сегодня, 17:25

МЧС обратилось к гражданам в связи с погодными условиями

Сегодня, 17:21

Ильхам Алиев назначил председателя Госкомстата главой ИВ Насиминского района Баку

Сегодня, 17:18

Иран готов понизить уровень обогащения урана, если США отменят санкции

Сегодня, 17:03

Фактор Трампа и визит Вэнса: Азербайджан в фокусе США

Сегодня, 16:58

Глава Мюнхенской конференции заявил, что представителей Ирана не будет на форуме

Сегодня, 16:52

«Правосудие» по-армянски: «мир» на бумаге, реванш - в уме? Разбираем решение суда против последнего главаря сепаратистов

Сегодня, 16:42

В Баку мужчина заманивал детей в подъезды под предлогом помощи и грабил их - ВИДЕО

Сегодня, 16:18

Президент Таджикистана поздравил Ильхама Алиева с присуждением «Премии Заида за человеческое братство»

Сегодня, 16:07

Снегопад и гололед: Дорожная полиция предупредила о рисках на дорогах

Сегодня, 15:55

В Азербайджане ожидаются снег и похолодание

Сегодня, 15:43

«Похоже, у него новая собака». Реакция на появление Льюиса Хэмилтона с Ким Кардашьян на Супербоуле - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

Сколько мужчин в Азербайджане воспользовались «отцовским отпуском»?

Сегодня, 15:08
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48