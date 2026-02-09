​​​​​​​Нармин Салманова возвращается на телевидение – ФОТО

Стало известно новое место работы телеведущей Нармин Салмановой.

Н.Салманова сообщила на своей странице в социальной сети Instagram о том, что возвращается на канал ITV, где ранее проработала 6 с половиной лет и который покинула летом 2025 года в связи с тем, что решила попробовать себя в новой сфере.

«Угадай, кто вернулся? Нармин вернулась - расскажи об этом другу. Увидимся в программе İTV Xəbər в 20:00», - отмечает телеведущая в соцсети.

Напомним, что новой сферой для Н.Салмановой должна была стать работа в ЗАО «Бакинский метрополитен» на должности главы пресс-службы, однако, по словам телеведущей, «в день выхода на работу и подписания трудового договора некоторые условия были изменены» и по этой причине сотрудничество не состоялось.



