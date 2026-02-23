Зять Рамиза Азизбейли обвиняется в мошенничестве

Представляющийся зятем покойного народного артиста Азербайджана Рамиза Азизбейли Руфат Гасымзаде обвиняется в мошенничестве.

АПА сообщает о том, что гражданин АР Эльшан Махмудбейли передал 50 тыс. долларов (85 тыс. манатов) вышеупомянутому Р.Гасымзаде, Борану Гасымзаде и Мамеду Мамедзаде, которые, по его словам, занимались бизнесом, связанным с золотом.

«Мне были даны определенные обещание, оказавшиеся ложными. Руфат Гасымзаде сообщил мне, что на таможне в турецком аэропорту задержаны 5 килограммов золота. Однако он заверил, что долг будет возвращён. Я также обсудил ситуацию с дочерями народного артиста Рамиза Азизбейли. Они тоже пообещали, что ущерб будет возмещён, но до сих пор этого не произошло».

В МВД заявляют, что по данному вопросу проводится расследование в Ясамальском районном управлении полиции, в ходе которого будут обеспечены соответствующие процессуальные меры по урегулированию возникшего между сторонами спора.