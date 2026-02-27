 AISEL вновь представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение»? - ФОТО | 1news.az | Новости
AISEL вновь представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение»? - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:15 - Сегодня
Азербайджан в самое ближайшее время объявит имя представителя страны на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026», который состоится в мае в столице Австрии.

По официальной информации, в финале национального отбора остаются три кандидата, а пользователи социальных сетей активно строят догадки о том, кто именно представит страну на конкурсе.

Одной из возможных претенденток называют певицу AISEL (Айсель Мамедова). На фоне слухов о том, что артистка может во второй раз представить Азербайджан на конкурсе, певица сделала заявление в Instagram Stories, в котором отметила следующее: «Хочу сообщить, что я не подавала заявку на участие в конкурсе «Евровидение» и в дальнейшем также не планирую этого делать. Благодарю поклонников конкурса за добрые слова и поддержку. Как вы видите, независимо от конкурсов я продолжаю заниматься творчеством и полностью сосредоточена на новых проектах».

Отметим, что ранее AISEL уже представляла Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2018» с песней «X My Heart» - тогда певица выступила в первом полуфинале, однако не смогла пройти в финал конкурса.

