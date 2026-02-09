В автобусе задержан карманник - ВИДЕО

В Хатаинском районе в пассажирском автобусе у одного из пассажиров был украден кошелек, в котором находились золотые украшения и банковская карта.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи — ранее судимый 58-летний Пюнхан Умудов.

Задержанный сообщил, что продал украденные золотые изделия за 730 манатов, а с помощью банковской карты совершил покупки в магазинах на сумму 900 манатов.

Расследование продолжается.