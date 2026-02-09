 Роналду завершил забастовку в «Аль-Насра» | 1news.az | Новости
Роналду завершил забастовку в «Аль-Насра»

First News Media23:40 - 09 / 02 / 2026
Роналду завершил забастовку в «Аль-Насра»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с «Аль-Насром» и сыграет в следующем матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу с «Аль-Фатехом».

Об этом сообщает португальская газета A Bola.

По информации источника, португальцу и сотрудникам клуба выплатили задолженности по зарплате. Роналду пропустил две последние встречи своей команды в национальном чемпионате. Ранее A Bola сообщала, что футболист недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии управляет клубом, особенно по сравнению с соперниками, находящимися под управлением этой же организации. Роналду считает, что команда не получила должного усиления в трансферное окно.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

«Аль-Наср» после 20 матчей набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравиии, отставая от «Аль-Хиляля» на одно очко. Встреча между «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом» пройдет 14 февраля.

305

