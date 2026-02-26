Роналду стал совладельцем известного испанского футбольного клуба

Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает развивать свою деловую карьеру.

Он приобрёл 25% акций испанского клуба «Альмерия», который сейчас выступает во втором по значимости дивизионе страны - Segunda División, сообщает Marca.

Клуб, основанный в 1989 году, занимает третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. От лидера чемпионата -Racing Santander - его отделяют всего два балла, при том что до завершения сезона остаётся 15 туров.

Сделка была проведена через компанию CR7 Sports Investments, которая управляет бизнес-активами и инвестиционными проектами футболиста.

По словам Роналду, он давно хотел участвовать в развитии футбола не только как игрок:

«Я давно стремился внести вклад в футбол за пределами поля. “UD Almería” — клуб с прочной основой и серьёзным потенциалом. Хочу сотрудничать с руководством и помочь команде выйти на новый этап развития».

Таким образом, спортсмен возвращается в испанский футбол уже в управленческой роли. Это произошло спустя год после того, как андалузскую команду приобрела саудовская инвестиционная группа.

Президент клуба Mohamed Al-Khereiji отметил, что в «Альмерии» рады новому инвестору:

«Мы очень довольны тем, что Криштиану выбрал наш проект. Он — выдающийся футболист, прекрасно знаком с испанскими лигами и видит перспективы, которые мы создаём как для основной команды, так и для академии».