 В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

First News Media13:44 - Сегодня
В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

Цены на отдельные виды хлебобулочных изделий в Азербайджане выросли. Подорожание в основном коснулось батонов.

Как передает Bizim.media, если ранее нарезанный батон продавался по цене 1 манат, то теперь его стоимость составляет 1 манат 10 гяпиков.

Рост цен также зафиксирован на виды хлеба, изготавливаемые непосредственно в супермаркетах. В целом подорожание в той или иной степени затронуло практически все незаводские виды хлеба, за исключением хлеба промышленного производства, цена на который остается неизменной.

Комментируя ситуацию, председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли отметил, что основной причиной подорожания является рост производственных затрат.

По его словам, разнообразные сорта хлеба в основном производятся в частных пекарнях и небольших цехах, которые быстрее ощущают рост цен на муку, дрожжи, масло, электроэнергию, газ, а также увеличение транспортных расходов и заработной платы сотрудников. Подорожание муки и другого сырья, в свою очередь, привело к росту себестоимости продукции.

Эксперт подчеркнул, что цена на так называемый «заводской» хлеб в течение длительного времени остается стабильной, поскольку находится под государственным контролем. Производители удерживают ее за счет субсидий или внутреннего баланса. Остальные виды хлеба в данный механизм не включены, поэтому их стоимость формируется в соответствии с рыночными условиями.

В результате, по мере роста затрат, цены на незаводские виды хлеба увеличиваются в среднем на 20–30 гяпиков.

Поделиться:
98

Актуально

Общество

Насколько вырастут пенсии в Азербайджане: министерство назвало суммы

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Общество

Потерпевшие потребовали пожизненного наказания для Рубена Варданяна

Общество

В Баку открылась выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати ...

Общество

Суд вынес решение в отношении арабов, совершивших неэтичные действия на Аллее шехидов

Фазаил Агамалы похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Шамси Самедзаде и его сын были задержаны в Грузии при попытке украсть 10 голов скота - ОБНОВЛЕНО

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Принято решение по делу одного из арестованных в Баку гражданин России

Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Суд вынес решение в отношении арабов, совершивших неэтичные действия на Аллее шехидов

Сегодня, 13:50

Фазаил Агамалы похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:46

В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

Сегодня, 13:44

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Сегодня, 13:30

Потерпевшие потребовали пожизненного наказания для Рубена Варданяна

Сегодня, 13:07

​​​​​​​Шакира упала во время выступления на сцене - ВИДЕО

Сегодня, 13:04

«Как вы себе это представляете?: Ереван не видит места для Москвы в проекте TRIPP

Сегодня, 13:02

В Баку открылась выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати «Восходящий свет» - ФОТО

Сегодня, 13:00

Спикер парламента Армении: В РФ пожелали удачи на выборах правящей в стране силе

Сегодня, 12:56

Установлена предварительная причина смерти новорожденного в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:55

«Все сказал и там»: Симонян попытался объясниться с Москвой

Сегодня, 12:51

В Баку продолжается суд над Рубеном Варданяном

Сегодня, 12:39

Симонян связал визит Вэнса с долгосрочной безопасностью Армении

Сегодня, 12:37

Беларусь к концу года планирует запустить собственное производство боеприпасов

Сегодня, 12:36

Возвращение западных азербайджанцев: что могут сделать США? Политолог о письме Джей Ди Вэнсу

Сегодня, 12:32

Тегеран не планирует менять формат переговоров с США

Сегодня, 12:28

МИД РФ о TRIP: Очевидно, что без России партнерам не обойтись

Сегодня, 12:27

Стали известны даты ночей Кадр месяца Рамазан

Сегодня, 12:26

В Тертере произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 12:17

Стало известно состояние учительницы, раненой в лицее «İdrak»

Сегодня, 12:15
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48