В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

Цены на отдельные виды хлебобулочных изделий в Азербайджане выросли. Подорожание в основном коснулось батонов.

Как передает Bizim.media, если ранее нарезанный батон продавался по цене 1 манат, то теперь его стоимость составляет 1 манат 10 гяпиков.

Рост цен также зафиксирован на виды хлеба, изготавливаемые непосредственно в супермаркетах. В целом подорожание в той или иной степени затронуло практически все незаводские виды хлеба, за исключением хлеба промышленного производства, цена на который остается неизменной.

Комментируя ситуацию, председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли отметил, что основной причиной подорожания является рост производственных затрат.

По его словам, разнообразные сорта хлеба в основном производятся в частных пекарнях и небольших цехах, которые быстрее ощущают рост цен на муку, дрожжи, масло, электроэнергию, газ, а также увеличение транспортных расходов и заработной платы сотрудников. Подорожание муки и другого сырья, в свою очередь, привело к росту себестоимости продукции.

Эксперт подчеркнул, что цена на так называемый «заводской» хлеб в течение длительного времени остается стабильной, поскольку находится под государственным контролем. Производители удерживают ее за счет субсидий или внутреннего баланса. Остальные виды хлеба в данный механизм не включены, поэтому их стоимость формируется в соответствии с рыночными условиями.

В результате, по мере роста затрат, цены на незаводские виды хлеба увеличиваются в среднем на 20–30 гяпиков.