Иран отверг требования США о безоговорочной капитуляции

Заявления о безоговорочной капитуляции Ирана - грезы, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.

"Заявления о том, что мы захотим безоговорочно капитулировать, - всего лишь грезы, которые им стоит унести с собой в могилу", - сказал Пезешкиан в обращении к иранцам, которое опубликовала его пресс-служба.

Источник: РИА Новости