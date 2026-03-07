Иран отверг требования США о безоговорочной капитуляции
Заявления о безоговорочной капитуляции Ирана - грезы, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.
"Заявления о том, что мы захотим безоговорочно капитулировать, - всего лишь грезы, которые им стоит унести с собой в могилу", - сказал Пезешкиан в обращении к иранцам, которое опубликовала его пресс-служба.
Источник: РИА Новости
468