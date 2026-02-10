​​​​​​​В Лянкяране у многодетной матери родились тройняшки

В Центральной районной больнице Лянкярани родились тройняшки.

Беременная женщина (1992 г.р.) обратилась в Лянкяранский региональный перинатальный центр, действующий при медицинском учреждении, и 9 февраля была госпитализирована в родовое отделение, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Роды прошли успешно: с помощью кесарева сечения у пациентки родились трое детей. Вес тройняшек составил соответственно 2,0 кг, 2,1 кг и 2,0 кг, рост - 40 см, 41 см и 42 см. Двое детей - мальчики, одна - девочка.

В настоящее время состояние матери и новорождённых оценивается как удовлетворительное - дети находятся под наблюдением неонатолога.

У женщины уже есть двое сыновей и дочь - мальчик и девочка из них также родились в результате беременности двойней.