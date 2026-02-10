 Carlsberg Azerbaijan продемонстрировал уверенный рост в 2025 году – ФОТО | 1news.az | Новости
Carlsberg Azerbaijan продемонстрировал уверенный рост в 2025 году – ФОТО

First News Media14:52 - Сегодня
Carlsberg Azerbaijan усилил вклад в экономику Азербайджана в 2025 году. Так, за прошедший год компания выплатила в государственный бюджет в общей сложности более 38,7 млн ​​манатов в виде налогов и пошлин.

В 2025 году компания Carlsberg Azerbaijan продемонстрировала динамичное развитие по ключевым показателям эффективности и увеличила объемы продаж на 2,4% по сравнению с 2024 годом.

В канале современной торговли (сетевые магазины) объёмы продаж выросли на 11,1% благодаря усилению присутствия на рынке, стандартизации коммерческих процессов и развитию партнёрских инициатив с национальными торговыми сетями. В канале HoReCa (отели, рестораны и кафе) объёмы продаж также увеличились на 4,6%, что было обусловлено расширением портфеля премиальных брендов, активизацией продаж и укреплением присутствия бренда Xırdalan. В канале DIOT (разливное пиво в магазинах) объёмы продаж выросли на 45,2% по сравнению с 2024 годом вследствие увеличения базы активных клиентов. В то же время объемы продаж в канале традиционной торговли оказались ниже прошлогодних объемов на 7,2%, что отражает смещение потребительского спроса в сторону более современных форматов.

В 2025 году экспорт продукции Carlsberg Azerbaijan в Грузию продемонстрировал уверенную положительную динамику, превысив уровень 2024 года на 70%.

Рост брендов и инициативы

В 2025 году Carlsberg Azerbaijan укрепила свои позиции на рынке за счёт устойчивого развития портфеля брендов, при этом каждый бренд выступал драйвером роста в своём сегменте. Флагманский бренд Xırdalan продемонстрировал рост объёмов продаж на 10% по сравнению с 2024 годом, подтвердив свои сильные позиции на рынке.

Премиальный сегмент был дополнительно усилен благодаря международному признанию продукта Xırdalan Premium Draft, который получил награду Superior Taste Award 2025 от International Taste Institute в Брюсселе, а также запуску лимитированной серии Xırdalan Winter Edition в конце года.

Бренд Xırdalan 0.0 расширил своё присутствие за счёт стратегических партнёрств с проектами Baku Investment Day, Baku Marathon и Azerbaijan Media League, а также успешному продолжению партнёрства с AFFA.

Премиальный бренд Carlsberg продемонстрировал рост объёмов продаж на 22,2%, чему способствовала реализация комплексного набора маркетинговых активностей, включая запуск брендированных кинозалов в CineMastercard (Dəniz Mall и Gənclik Mall).

В 2025 году бренд Blanc 1664 продемонстрировав рост на 15,2% по сравнению с 2024 годом. Данный результат был обеспечен реализацией комплекса целевых коммуникационных и имиджевых инициатив, включая выпуск эксклюзивной капсульной коллекции в сотрудничестве с Stock In Stock Out, участие в качестве официального спонсора Baku Fashion Week и Piano Festival.

Бренд Tuborg вновь выступил официальным партнёром международного фестиваля DREAM FEST, а также ярко проявил себя на крупнейших светских и звёздных мероприятиях, продемонстрировав рост на 16,8% по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, Carlsberg Azerbaijan представил на азербайджанском рынке легендарное бельгийское пиво Grimbergen — премиальный бренд с более чем 900-летним пивоваренным наследием, происходящий из аббатства Grimbergen, в двух вариантах — Blonde и Blanche.

«Я рад присоединиться к команде Carlsberg Azerbaijan и с уверенностью отметить, что по итогам 2025 года Компания завершила год с устойчивыми бизнес-результатами и значимыми стратегическими достижениями.

Ключевым событием года стало открытие завода по производству солода «Promalt» в Имишли совместно с нашими партнёрами. Для нас было большой честью участие в церемонии господина Ильхама Алиева, Президента Азербайджанской Республики.

В ближайшие годы моим основным фокусом будет обеспечение дальнейшего устойчивого роста бизнеса, дополнительных инвестиций в качество, инновации и локализацию, а также на укрепление партнёрских отношений с государственными органами и отраслевыми участниками для поддержки устойчивого развития как Компании, так и экономики страны в целом» подчеркнул Красимир Лазаров, Генеральный Директор Carlsberg Azerbaijan.

Устойчивое развитие

В рамках глобальной стратегии устойчивого развития Carlsberg Group «Вместе к устойчивому будущему» компания последовательно реализует инициативы, направленные на внедрение экологичных технологий, оптимизацию использования ресурсов и поддержку развития локальных сообществ. За последние пять лет (2021–2025 гг.) компания Carlsberg Azerbaijan сократила потребление воды на 9%, потребление тепловой энергии — на 11%, а выбросы CO₂ — на 9%.

Кроме того, в 2025 году компания продолжила активную поддержку экологической инициативы «Сохраним Каспий!», организовав уборку каспийских пляжей в Лянкяране, Астаре, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Нефчала, Сумгайыте и Баку. В рамках этой акции было собрано и переработано более 5 тонн отходов с территории более 23 га.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода составляет 8 миллионов декалитров в год. В компании работает около 250 человек. Компания косвенно обеспечивает более 3000 рабочих мест в смежных отраслях (поставщики, розничная торговля, гостиничный бизнес). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 82 миллионов манат. В портфолио компании входят такие бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Tuborg, Blanc 1664, Grimbergen и Əfsanə.

