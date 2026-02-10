Кто он - новый министр экологии и природных ресурсов? - ДОСЬЕ

Как сообщалось ранее, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Рашад Сахиль оглы Исмайылов назначен министром экологии и природных ресурсов.

Представляем биографическую справку Рашада Исмайылова.

Рашад Исмайылов родился в 1979 году.

Он окончил бакалавриат и магистратуру Бакинского государственного университета по специальности «Юриспруденция».

В 2000–2006 годах он работал юристом в частных компаниях. В 2006 году занимал должность юриста-специалиста в Аудиторской организации Палаты аудиторов в городе Гянджа.

В последующие годы Исмайылов работал на различных должностях в Государственной службе реестра недвижимого имущества, а также в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете Министров.

В 2016–2018 годах он занимал должности заместителя начальника и начальника отдела права и контроля Государственного агентства жилищного строительства. В 2018–2019 годах возглавлял отдел права и внутреннего контроля Аппарата Комитета по градостроительству и архитектуре.

В 2019–2024 годах Рашад Исмайылов работал руководителем аппарата того же комитета.

С августа 2024 года он занимал должность первого заместителя министра экологии и природных ресурсов.