Вэнс: Вашингтон намерен продолжить работу с Ереваном и Баку по линии мирного соглашения

Вашингтон намерен продолжить работу с Ереваном и Баку по линии мирного соглашения.

Об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс перед вылетом из Еревана в Баку, передают армянские СМИ.

" У нас очень хорошие отношения как с премьер-министром Армении, так и с президентом Алиевым. Знаете, я слышал, как премьер-министр вчера сказал, что он оптимистично настроен относительно мирного соглашения, сравнивая нынешнюю ситуацию с тем, что было всего несколько месяцев назад", – сказал Вэнс журналистам.

Соединенные Штаты продолжат работу с обеими сторонами по линии мирного соглашения, заверил он.