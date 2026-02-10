Дубай посетило рекордное число туристов - ФОТО

По данным Департамента экономики и туризма Дубая (DET), в 2025 году Дубай принял 19,59 млн иностранных туристов — на 5% больше, чем годом ранее (18,72 млн).

Таким образом, Дубай третий год подряд фиксирует исторический максимум турпотока. Кульминацией года стал декабрь: впервые за один календарный месяц город принял более 2 млн гостей, создав прочную основу для роста туризма в 2026 году.

Иссам Казим, генеральный директор Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Visit Dubai), входящей в структуру DET, отметил: «Рекордные показатели международного турпотока подтверждают высокий уровень глобального доверия к Дубаю и эффективность политики, реализуемой в рамках Экономической повестки D33. Эти результаты стали возможны благодаря дальновидному лидерству и эффективному взаимодействию государственного и частного секторов, лежащему в основе устойчивого развития города».

Согласно итоговым данным Департамента экономики и туризма Дубая (DET), в 2025 году на страны Персидского залива (GCC) и региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) пришлось 26% общего международного турпотока в Дубай. В частности, из стран GCC в эмират прибыли 2,99 млн туристов (15%), а из стран MENA — 2,17 млн гостей (11%). Крупнейшим источником туристов вновь стала Западная Европа: в 2025 году регион обеспечил 4,10 млн визитов (21%), по сравнению с 3,74 млн в 2024 году. Значительный вклад также внесли рынки СНГ и Восточной Европы (2,89 млн туристов; 15%), Южной Азии (2,89 млн; 15%), Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии (1,85 млн; 9%), стран Америки (1,40 млн; 7%), Африки (897 тыс.; 5%) и Австралазии (401 тыс.; 2%).

Туризм и гостиничный бизнес остаются ключевыми драйверами экономического роста эмирата, внося значительный вклад в ВВП и поддерживая цели Экономической повестки D33 по удвоению экономики к 2033 году.

По данным DET, в 2025 году средняя загрузка гостиниц Дубая в 2025 году достигла 80,7% по сравнению с 78,2% годом ранее.

В 2025 году Дубай получил ряд значимых международных наград, подтвердив свою приверженность принципам доступного туризма, устойчивого развития и безопасности. Одним из ключевых достижений стало признание города первым в Восточном полушарии направлением со статусом Certified Autism Destination™, присвоенным в апреле. Среди других заметных оценок — включение Дубая в десятку самых безопасных городов мира по индексу Safety Index by City компании Numbeo, а также признание города лучшим направлением для самостоятельных путешествий женщин по результатам исследования страховой компании InsureMyTrip. В рамках анализа 62 городов Дубай получил наивысшие оценки по показателям личной безопасности и безопасности прогулок в ночное время.

В 2025 году Международный аэропорт Дубая (DXB) одиннадцатый год подряд подтвердил статус самого загруженного аэропорта мира по международному пассажиропотоку, согласно данным Airports Council International.

Флагманские мероприятия Дубая — Dubai Shopping Festival, Dubai Summer Surprises и Dubai Fitness Challenge — в 2025 году внесли значительный вклад в международный турпоток. Рекордным стал Dubai Fitness Challenge, собравший более 3 млн участников по сравнению с 2,7 млн годом.