В Азербайджане бывший военный комиссар арестован в зале суда

First News Media17:50 - Сегодня
В Азербайджане бывший военный комиссар арестован в зале суда

Состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Шарурского районного отдела Главного управления Государственной службы по мобилизации и призыву Нахчыванской Автономной Республики Гасана Мамедова.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Нахчыванском военном суде под председательством судьи Сахавета Гусейнова был зачитан приговор.

Решением суда обвиняемый Гасан Мамедов был приговорён к 8 годам лишения свободы и арестован прямо в зале суда.

Отметим, что в ноябре 2023 года начальник Шарурского районного отдела Главного управления Государственной службы по мобилизации и призыву Нахчыванской Автономной Республики Гасан Мамедов был принят в распоряжение.

В его отношении было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

