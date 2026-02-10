Президент: Формирование стратегического партнерства с самым мощным государством мира для нас – большая честь

Историческая встреча с Президентом Трампом в Вашингтоне и создание рабочей группы по разработке данной Хартии шесть месяцев назад открыли новые возможности для двустороннего сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

«Для нас большая честь быть стратегическим партнером самого мощного государства мира – Соединенных Штатов Америки», – добавил глава государства.