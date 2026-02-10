 Вэнс: США и Азербайджан на протяжении долгого времени осуществляют важное стратегическое сотрудничество | 1news.az | Новости
Вэнс: США и Азербайджан на протяжении долгого времени осуществляют важное стратегическое сотрудничество

First News Media20:09 - Сегодня
Вэнс: США и Азербайджан на протяжении долгого времени осуществляют важное стратегическое сотрудничество

Передаю Вам и всему азербайджанскому народу личные приветствия Президента США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что США и Азербайджан уже давно осуществляют важное стратегическое сотрудничество: «Возможно, многие этого не знают, но азербайджанцы были одними из последних, кто покинул Афганистан. Работая в очень сложных условиях, они обеспечили себе репутацию самых крутых и яростных бойцов в мире».

