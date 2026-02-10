Азербайджано-иранская совместная государственная комиссия готовится к заседанию в Баку
Следующее заседание азербайджано-иранской совместной государственной комиссии, которое состоится в Баку в ближайшие дни, будет способствовать дальнейшему расширению всех направлений сотрудничества и реализации существующих проектов, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране, состоявшемся сегодня в Баку, сообщает Trend.
По его словам, говоря о развитии экономического сотрудничества между двумя странами, следует особо отметить деятельность комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.
Мустафаев также заявил, что в рамках выполнения поручений президентов двух стран обеспечивается реализация проектов в различных секторах экономики, в частности, в транспортной, энергетической, торговой, инфраструктурной, телекоммуникационной и других областях.
«Некоторые из этих проектов в настоящее время находятся на стадии реализации, другие близки к завершению, а третьи уже завершены и введены в эксплуатацию. Участие президентов в азербайджано-иранском бизнес-форуме, состоявшемся в рамках официального визита президента Масуда Пезешкиана, наглядно демонстрирует, какое большое значение обе страны придают этой сфере. Сотрудничество в транспортно-логистическом секторе является одним из стратегических направлений азербайджано-иранских отношений», — добавил он.