 Азербайджано-иранская совместная государственная комиссия готовится к заседанию в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Азербайджано-иранская совместная государственная комиссия готовится к заседанию в Баку

First News Media22:20 - Сегодня
Азербайджано-иранская совместная государственная комиссия готовится к заседанию в Баку

Следующее заседание азербайджано-иранской совместной государственной комиссии, которое состоится в Баку в ближайшие дни, будет способствовать дальнейшему расширению всех направлений сотрудничества и реализации существующих проектов, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране, состоявшемся сегодня в Баку, сообщает Trend.

По его словам, говоря о развитии экономического сотрудничества между двумя странами, следует особо отметить деятельность комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.

Мустафаев также заявил, что в рамках выполнения поручений президентов двух стран обеспечивается реализация проектов в различных секторах экономики, в частности, в транспортной, энергетической, торговой, инфраструктурной, телекоммуникационной и других областях.

«Некоторые из этих проектов в настоящее время находятся на стадии реализации, другие близки к завершению, а третьи уже завершены и введены в эксплуатацию. Участие президентов в азербайджано-иранском бизнес-форуме, состоявшемся в рамках официального визита президента Масуда Пезешкиана, наглядно демонстрирует, какое большое значение обе страны придают этой сфере. Сотрудничество в транспортно-логистическом секторе является одним из стратегических направлений азербайджано-иранских отношений», — добавил он.

Поделиться:
212

Актуально

Xроника

Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом сотрудничестве - ФОТО

Политика

Вэнс: Это яркий пример лидерства Президента Алиева

Общество

Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на ...

Политика

Вице-президент США: Между Азербайджаном и Соединенными Штатами открываются новые ...

Политика

Азербайджано-иранская совместная государственная комиссия готовится к заседанию в Баку

США и Азербайджан укрепят сотрудничество в военно-технической сфере

Азербайджан и США намерены углублять сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики

Вице-президент США: Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Постпред Азербайджана в ООН: Минная угроза замедляет восстановление освобожденных территорий

Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой Яфтали

Военные преступления без срока давности: Бакинский суд огласил приговоры гражданам Армении - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Последние новости

«Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде

Сегодня, 23:20

Зеленский подписал указ, разрешающий мужчинам старше 60 лет служить в ВСУ

Сегодня, 23:00

Нетаньяху снова посетит Вашингтон

Сегодня, 22:40

Азербайджано-иранская совместная государственная комиссия готовится к заседанию в Баку

Сегодня, 22:20

США и Азербайджан укрепят сотрудничество в военно-технической сфере

Сегодня, 22:05

Азербайджан и США намерены углублять сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики

Сегодня, 22:02

Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира - ФОТО

Сегодня, 22:00

В переписках Эпштейна нашли упоминание «бойфренда» Макрона

Сегодня, 21:40

Вице-президент США: Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами

Сегодня, 21:28

Вэнс: Думаю, под руководством Президента Трампа и Президента Алиева отношения между США и Азербайджаном улучшатся и станут более прочными

Сегодня, 21:27

Вэнс: Это яркий пример лидерства Президента Алиева

Сегодня, 21:22

Вэнс: Мы собираемся направить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод

Сегодня, 21:14

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 21:00

Варданян заявил в суде, что прочитал стихотворение Физули и фрагмент поэмы Гусейна Джавида

Сегодня, 20:40

Посольство: Хартия стратегического партнерства США–Азербайджан позволит еще больше укрепить отношения

Сегодня, 20:27

Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на совещание - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Вице-президент США: Между Азербайджаном и Соединенными Штатами открываются новые страницы

Сегодня, 20:10

Вэнс: США и Азербайджан на протяжении долгого времени осуществляют важное стратегическое сотрудничество

Сегодня, 20:09

Президент Арабского парламента прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 19:51

Президент: Благодаря реализации проекта TRIPP мы внесем очередной вклад в обеспечение мира, развития и сотрудничества в регионе

Сегодня, 19:47
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,Сегодня, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36