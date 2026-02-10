Азербайджано-иранская совместная государственная комиссия готовится к заседанию в Баку

Следующее заседание азербайджано-иранской совместной государственной комиссии, которое состоится в Баку в ближайшие дни, будет способствовать дальнейшему расширению всех направлений сотрудничества и реализации существующих проектов, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране, состоявшемся сегодня в Баку, сообщает Trend.

По его словам, говоря о развитии экономического сотрудничества между двумя странами, следует особо отметить деятельность комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.

Мустафаев также заявил, что в рамках выполнения поручений президентов двух стран обеспечивается реализация проектов в различных секторах экономики, в частности, в транспортной, энергетической, торговой, инфраструктурной, телекоммуникационной и других областях.