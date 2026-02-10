 МИД РФ о TRIP: Очевидно, что без России партнерам не обойтись | 1news.az | Новости
МИД РФ о TRIP: Очевидно, что без России партнерам не обойтись

First News Media12:27 - Сегодня
Российская сторона готова обсуждать с Ереваном параметры возможного участия Москвы в проекте TRIPP, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Что касается проекта «Дорога [главы Белого дома Дональда] Трампа», мы свою позицию зарезервировали. Детали армяно-американской инициативы еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с партнерами в Ереване для обсуждения как параметров, так и возможного российского участия в том или ином виде», — заявил дипломат.

Галузин напомнил, что железнодорожная сеть Армении находится под управлением «дочки» ОАО «РЖД» до 2038 года, в стране используется российская колея, а на границе с Ираном размещены российские пограничники.

«Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. В этих условиях очевидно, что без России партнерам не обойтись», — подчеркнул замглавы ведомства.

Галузин также отметил, что существенные наработки по разблокированию коммуникаций в регионе уже накоплены в рамках трехстороннего формата России, Армении и Азербайджана на уровне вице-премьеров.


