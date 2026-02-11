Баку и Абу-Даби стали городами-побратимами - ФОТО

Меморандум о взаимопонимании по установлению побратимских отношений между городами Баку и Абу-Даби подписан в среду в азербайджанской столице.

Подписание состоялось в рамках встречи находящейся в Баку делегации во главе с председателем Департамента муниципалитетов и транспорта столицы Абу-Даби Мохаммедом Али Аль-Шорафой и главы Исполнительной власти азербайджанской столицы Эльдаром Азизовым.

Э.Азизов в ходе встречи отметил, что высокий уровень дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ на сегодняшний день является результатом деятельности руководителей обоих государств.

Источник: АПА