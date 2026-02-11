Магазины брендов LIU JO и Coccinelle теперь в Port Baku - ФОТО - ВИДЕО

В Баку состоялось открытие новых магазинов итальянских брендов LIU JO и Coccinelle.

Магазины расположены на 2-м этаже ТРЦ Port Baku.

Оба бренда из года в год формируют свою успешную историю в мире моды и за достаточно короткий срок заняли прочное место на международном рынке как итальянские модные бренды премиального качества с широкой сетью магазинов по всему миру, в том числе и в Азербайджане, где они пользуются большой популярностью.

Здесь вы сможете найти одежду, аксессуары, сумки и многое другое на любой вкус.

Отметим, что бренды LIU JO и Coccinelle входят в сеть магазинов MyBrands.

