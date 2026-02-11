Кремль прокомментировал выбор Армении по АЭС: Проекты у РФ лучше, чем у США

Компетенции России в атомной сфере выше, чем у США, а стоимость услуг ниже.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об атомных проектах Еревана и Вашингтона.

"Что касается взаимодействия Армении и США в области атомной энергетики – там есть старые советские объекты, которые, конечно, являются объектами советского дизайна и российского дизайна. Здесь Россия, безусловно, обладает большими компетенциями и большей конкурентоспособностью", – заметил представитель Кремля.

По его словам, будучи самой передовой страной мира в атомной сфере, Россия способна выдерживать самый высокий уровень международной конкуренции, если такая конкуренция будет востребована партнерами.

"Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы", – сказал Песков.

Напомним, 9 февраля в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали соглашение, в рамках которого американская сторона поставит армянской малые модульные реакторы. Речь идет о $9 млрд: сначала оборудование на $5 млрд, а остальные $4 млрд составят контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов (в долгосрочной перспективе).