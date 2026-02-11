ОЗА призвала комиссара СЕ поддержать право азербайджанцев на возвращение на свои земли в Армении

Община Западного Азербайджана (ОЗА) выступила с заявлением, в котором обращает внимание на информацию, распространенную в связи с визитом комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти в Армению.

ОЗА отмечает, что в данной информации особо подчеркивается право на возвращение армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана.

«В связи с этим мы хотели бы отметить, что, хотя Община Западного Азербайджана ранее неоднократно направляла обращения в различные институты Совета Европы, они по какой-то причине не выражали своей позиции относительно нашего возвращения на земли своих предков на территории Армении», - говорится в заявлении ОЗА.

Община Западного Азербайджана призывает комиссара СЕ не повторять ошибок своих предшественников, а также Парламентской Ассамблеи Совета Европы, отказаться от политики проведения «разделительных линий» в вопросах прав человека и выступить с публичным заявлением в поддержку права азербайджанцев на возвращение в Армению.