«PASHA Real Estate Group» расширяет глобальный портфель проектом «One&Only» Hudson Valley в Нью-Йорке - ФОТО

Группа компаний «PASHA Real Estate Group», входящая в состав «PASHA Holding», объявила о запуске нового проекта ультралюксового курорта в Hudson Valley (долина реки Гудзон), штат Нью-Йорк.

Проект реализуется в рамках стратегического инвестиционного партнерства с американским девелопером Nolan Reynolds International (NRI) и многолетним партнером группы Kerzner International — владельцем и оператором ультралюксовых курортов бренда «One&Only».

Стратегический выход на рынок США

Проект в Hudson Valley знаменует собой важный этап в стратегии международного развития «PASHA Real Estate Group» и является первой инвестицией Группы на рынке Соединённых Штатов Америки. Реализация данного проекта отражает долгосрочное стратегическое видение компании, направленное на формирование глобального портфеля активов, основанного на уникальных локациях, сотрудничестве с ведущими мировыми операторами и выстраивании прочных институциональных партнёрств.

В рамках проекта планируется строительство курорта «One&Only», включающего 61 коттедж и отельные номера, а также 54 брендированные частные резиденции. Проект реализуется на участке площадью 8,5 гектара, принадлежащем Кулинарному институту Америки (CIA) — одной из самых престижных кулинарных школ мира.

Курорт расположен всего в 90 минутах езды от Манхэттена и предлагает панорамные виды на реку Гудзон. Открытие запланировано на 2028 год.

Концепция курорта: синергия оздоровительного отдыха, гастрономии и природы

Задуманный как оздоровительный и иммерсивный курорт нового поколения, проект объединяет гастрономическое мастерство мирового уровня и программы долголетия в уникальном природном окружении. Концепция будет реализована в партнёрстве с Кулинарным институтом Америки и включит активное участие шеф-поваров, авторские мастер-классы и форматы «c фермы к вам на стол». Направление «долголетие» и оздоровительные программы будут развиваться совместно с Clinique La Prairie — мировым лидером в области превентивной медицины. Гостям будут предложены индивидуализированные программы, ориентированные на профилактику и поддержание жизненного тонуса.

Курорт расположен в 150 километрах к северу от Нью-Йорка, на охраняемой территории с низкой плотностью застройки, по соседству с кампусом Кулинарного института, а также рядом с такими историческими объектами, как Усадьба Франклина Д. Рузвельта и Национальный исторический комплекс «Особняк Вандербильта». Локация сочетает приватность, природную красоту и удобную транспортную доступность до Манхэттена.

Знаковое расширение портфеля PASHA Real Estate

Проект One&Only Hudson Valley объединяет культовый международный отельный бренд, ведущий кулинарный институт и партнёра мирового уровня в сфере велнеса. Позиционируемый как флагманский отельный актив, курорт призван установить новый стандарт ультралюксового загородного проживания в США и укрепить международный портфель PASHA Real Estate.

Партнёры проекта

PASHA Real Estate Group (pasharealestate.az)

PASHA Real Estate Group, входящая в состав PASHA Holding, специализируется на инвестициях, девелопменте, стратегическом управлении и операционной деятельности в сфере премиальной недвижимости.

Помимо Азербайджана, группа присутствует в Турции, Грузии, Узбекистане и Черногории, управляя диверсифицированным портфелем, включающим люксовые отели, курорты мирового уровня, коммерческую недвижимость, торговые центры, премиальные жилые проекты и многофункциональные комплексы. Следуя долгосрочной инвестиционной стратегии и принципам устойчивого развития, Группа последовательно расширяет международное присутствие, формируя устойчивую стоимость и задавая новые стандарты отрасли на глобальных рынках.

Nolan Reynolds International (NRI) (nrinternational.com)

Nolan Reynolds International — девелоперская компания со штаб-квартирой в Майами, специализирующаяся на реализации масштабных инфраструктурных проектов, многофункциональных комплексов и объектов люксового отельного сегмента. Совокупный объём реализованных и текущих проектов компании превышает 6 млрд долларов США. NRI обладает значительной экспертизой в управлении сложными и капиталоёмкими проектами в США и на международных рынках.

One&Only (oneandonlyresorts.com)

One&Only — международный бренд ультралюксовых курортов и частных резиденций, признанный эталоном дизайна, сервиса и аутентичного гостеприимства. Коллекция объединяет уникальные объекты, расположенные в самых живописных и культурно значимых регионах мира. Каждый курорт создаётся с уважением к природному ландшафту и локальному контексту. Проекты бренда представлены в Греции, Мексике, на Маврикии и в Руанде. В числе заявленных направлений развития — Биг-Скай (Монтана, США) и Халф-Мун-Бей (Антигуа). Частные резиденции One&Only Private Homes доступны для приобретения на Маврикии, в Мексике, Черногории, Монтане (США), Греции и Дубае.

Kerzner International (kerzner.com)

Kerzner International Holdings Limited — один из ведущих мировых девелоперов и операторов курортных направлений, ультралюксовых отелей и резиденций. Флагманский бренд Atlantis объединяет проекты в Дубае и Китае. Под брендом One&Only компания управляет курортами в Европе, Азии, Африке и Америке. Новейший бренд компании — SIRO (активный образ жизни), первый отель которого открыт в Дубае. Коллекция Rare Finds была представлена открытием Bab Al Shams в Дубае.

