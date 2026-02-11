В США экипаж самолета съел конфеты с марихуаной и попал в больницу
В США трое бортпроводников авиакомпании British Airways были госпитализированы после того, как съели жевательные конфеты, которыми их угостил пассажир.
Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел после рейса из Лондона в Лос-Анджелес. Пассажир вручил экипажу конфеты в знак благодарности за сервис. Члены экипажа попробовали их уже после приземления. Вскоре у них начались сильные панические атаки и недомогание, потребовалась срочная медицинская помощь.
Экспертиза показала, что в каждой конфете содержалась экстремально высокая доза марихуаны. Пострадавших немедленно отстранили от работы, а для обратного рейса собрали новый экипаж. Полиция разыскивает пассажира, который угостил стюардесс. В British Airways заявили о начале внутреннего расследования.
Источник: Gazeta.ru