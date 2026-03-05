Китай пообещал наносить «решительные удары» по сепаратистам Тайваня

Китай заявил о намерении наносить «решительные удары» по сторонникам независимости Тайвань.

Об этом указано в докладе 4-й сессии Всекитайское собрание народных представителей, передает Lenta.ru.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую "независимость Тайваня", противостоять вмешательству внешних сил», — говорится в документе.

Отмечается, что Пекин также будет способствовать развитию отношений между Тайванем и материковым Китаем, попутно продвигая «великое дело воссоединения Родины».

Ранее Народно-освободительная армия Китая назвала пять уроков, проанализировав действия Израиля и США против Ирана. «Самая смертоносная угроза — враг внутри. Самый дорогостоящий просчет — слепая вера в мир», — отмечается в сообщении.