Сбой на ТЭС привел к перебоям газа в Гаване

В нескольких районах Гавана зафиксированы перебои с газоснабжением после аварии на теплоэлектростанции ТЭС имени Антонио Гитераса.

По сообщению Национальной кубинской компании газа, из-за отключения национальной электроэнергетической системы временно нарушена работа сети газоснабжения «Плайя-Марианао».

4 марта национальная электроэнергетическая компания Кубы сообщила о масштабном сбое в энергосистеме страны. Причиной стало аварийное отключение на крупнейшей теплоэлектростанции острова - ТЭС имени Антонио Гитераса, сообщает Reuters.

В результате инцидента без электроэнергии остались центральные районы страны, а в отдельных районах столицы также возникли перебои в работе коммунальной инфраструктуры.