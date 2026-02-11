«Ньюкасл» призвал своих болельщиков, которые отправятся в Баку на матч, уважать местную культуру

Английский футбольный клуб «Ньюкасл» обратился к своим болельщикам, которые отправятся в Баку на матч плей-офф Лиги чемпионов против «Карабаха».

«Месяц Рамазан начнется в Азербайджане вечером 17 февраля, а пост будет соблюдаться начиная с рассвета 18 февраля. Важно относиться с уважением к местному населению и культуре», - говорится в обращении.

В нем звучит призыв «быть внимательными к своему поведению в исторических и мемориальных местах».

«Аллея шехидов является особо чувствительным местом, и неуважительное поведение может привести к вмешательству полиции», - подчеркивает клуб.

Источник: Qafqazinfo