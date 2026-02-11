 В Раде заявили, что не ведут подготовку к выборам в мае | 1news.az | Новости
В Раде заявили, что не ведут подготовку к выборам в мае

First News Media11:10 - Сегодня
Подготовка к выборам и референдуму в мае в Верховной раде не ведется.

Об этом заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина под давлением американской администрации начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией, оба голосования должны состояться до 15 мая. По данным газеты, о них Владимир Зеленский может объявить уже 24 февраля.

"Никаких выборов на май не будет и референдума также. Никакой подготовки в Раде нет. Чтобы это было, нужен уже наработанный проект закона. Его нет и близко", - написал депутат Рады в своем Telegram-канале.

