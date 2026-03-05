 Пашинян о российской базе: если она «закроет обзор», мы подумаем | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Пашинян о российской базе: если она «закроет обзор», мы подумаем

First News Media14:15 - Сегодня
Пашинян о российской базе: если она «закроет обзор», мы подумаем

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что 102-ая российская база, дислоцированная в Гюмри, до сих пор не "закрывала обзор" Армении на пути выстраивания сотрудничество с Западом.

Так он в ходе брифинге ответил на вопрос, не мешает ли база пути Армении на Запад.

Премьер счел постановку вопроса некорректной, сказав, что "Армения никуда не идет".

"Вы искажаете мои слова. Я никогда не говорил, что Армения идет на Запад. Что касается членства в Европейском Союзе, то я высказался по этому вопросу в контексте ЕАЭС. К счастью или к сожалению, мы еще не на том этапе пути, когда российская военная база закроет нам обзор. Если мы увидим, что она закрывает нам обзор, тогда мы подумаем: как нам двигаться, если не было проблем с обзором?" - сказал Пашинян.

Премьер вновь добавил, что у Армении не было и нет задачи ухудшать отношения с Россией и делать что-то против ее интересов. Задача Армении – руководствоваться исключительно собственными интересами.

На прошлой неделе Пашинян уже заявлял, что у Еревана нет планов по выводу 102-й российской военной базы с территории страны.

Напомним, 102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном от 1995 года. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Личный состав авиабазы несет боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединенной системе ПВО государств СНГ.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
227

Актуально

Мнение

Воевали с США - попали в Нахчыван: Иранская благодарность

Общество

Число пострадавших в результате атаки иранских дронов на Нахчыван увеличилось - ...

Политика

Джейхун Байрамов: Требуем разъяснений от иранской стороны

Политика

Минобороны Азербайджана: Эти акты агрессии не останутся без ответа

В мире

Пашинян о российской базе: если она «закроет обзор», мы подумаем

Пашинян: Армения и РФ ведут рабочие обсуждения по вопросу концессии на армянские ж/д

Турция призвала к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

МИД Ирана заявил об отсутствии сигналов к диалогу от США после начала боев

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Новое правило в ASCO: родственники не смогут больше работать вместе

Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы

Анна Акопян сообщила, что разошлась с Николом Пашиняном

США и Израиль против Ирана, региону грозит хаос: что известно на данный момент? - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Минобороны Турции: Сепаратизм - удар по миру и стабильности во всем регионе

Сегодня, 14:47

Эр-Рияд раскритиковал удары Ирана по Нахчывану: Враждебному курсу Тегерана нет оправданий

Сегодня, 14:35

Посольство Украины осудило атаки иранских дронов на Нахчыван

Сегодня, 14:33

Число пострадавших в результате атаки иранских дронов на Нахчыван увеличилось - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:27

Пашинян: Я рад тому, что между Арменией и Азербайджаном устанавливается товарооборот

Сегодня, 14:22

Катар осудил удары Ирана беспилотниками по Азербайджану

Сегодня, 14:18

Пашинян о российской базе: если она «закроет обзор», мы подумаем

Сегодня, 14:15

Установлена личность одного из пострадавших при атаке дронов Ирана на Нахчыван

Сегодня, 14:12

Джейхун Байрамов: Требуем разъяснений от иранской стороны

Сегодня, 14:05

Воевали с США - попали в Нахчыван: Иранская благодарность

Сегодня, 14:03

Фархад Мамедов: Иранский удар по Азербайджану… Что дальше?

Сегодня, 14:02

Обломки беспилотника, упавшего на Нахчыванский аэропорт - ФОТО

Сегодня, 13:50

МИД Ирана: Тегеран не нацелен на соседние страны - ВИДЕО

Сегодня, 13:47

Минобороны Азербайджана: Эти акты агрессии не останутся без ответа

Сегодня, 13:28

Пашинян: Армения и РФ ведут рабочие обсуждения по вопросу концессии на армянские ж/д

Сегодня, 13:25

Турция призвала к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 13:22

В Баку прояснили ситуацию с появлением дороги среди деревьев в парке Зорге - ФОТО

Сегодня, 12:53

МИД Азербайджана решительно осудил атаки со стороны Ирана и требует разъяснений

Сегодня, 12:45

В школах вблизи аэропорта Нахчывана проведена эвакуация

Сегодня, 12:38

МИД Ирана заявил об отсутствии сигналов к диалогу от США после начала боев

Сегодня, 12:28
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50