Пашинян о российской базе: если она «закроет обзор», мы подумаем

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что 102-ая российская база, дислоцированная в Гюмри, до сих пор не "закрывала обзор" Армении на пути выстраивания сотрудничество с Западом.

Так он в ходе брифинге ответил на вопрос, не мешает ли база пути Армении на Запад.

Премьер счел постановку вопроса некорректной, сказав, что "Армения никуда не идет".

"Вы искажаете мои слова. Я никогда не говорил, что Армения идет на Запад. Что касается членства в Европейском Союзе, то я высказался по этому вопросу в контексте ЕАЭС. К счастью или к сожалению, мы еще не на том этапе пути, когда российская военная база закроет нам обзор. Если мы увидим, что она закрывает нам обзор, тогда мы подумаем: как нам двигаться, если не было проблем с обзором?" - сказал Пашинян.

Премьер вновь добавил, что у Армении не было и нет задачи ухудшать отношения с Россией и делать что-то против ее интересов. Задача Армении – руководствоваться исключительно собственными интересами.

На прошлой неделе Пашинян уже заявлял, что у Еревана нет планов по выводу 102-й российской военной базы с территории страны.

Напомним, 102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном от 1995 года. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Личный состав авиабазы несет боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединенной системе ПВО государств СНГ.

Источник: Sputnik Армения