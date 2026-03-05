 Пашинян: Армения и РФ ведут рабочие обсуждения по вопросу концессии на армянские ж/д | 1news.az | Новости
Пашинян: Армения и РФ ведут рабочие обсуждения по вопросу концессии на армянские ж/д

13:25 - Сегодня
Армения и Россия на рабочем уровне ведут обсуждения по вопросу российской концессии на армянские железные дороги.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, остается ли на повестке дня правительства возможность передачи концессии железных дорог Армении другой стране, о чем представители власти говорили ранее.

Пашинян уверяет, что в этих заявлениях ничто не было направлено против России.

Единственное, о чем беспокоится армянская сторона – это о том, что без своевременной модернизации железные дороги страны не смогут обслуживать новые объемы грузопотока после открытия коммуникаций в регионе.

"Мы делимся с партнерами объективной ситуацией, говоря, что теряем свои конкурентные преимущества. Другой мотивации [поднимать вопрос] у нас нет. В ходе этих обсуждений мы встречаем понимание, за что мы благодарны. Надеюсь, что мы сможем добиться конкретных решений", - заявил премьер.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Армения начнут переговоры по восстановлению железнодорожных участков в республике, выходящих к границам с Турцией и Азербайджаном. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

Источник: Sputnik Армения

