Турция призвала к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Турция призывает к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Ирана путем диалога и дипломатии.

Об этом заявило Минобороны республики.

"Приоритетом Турции является прекращение нападений в нашем регионе, установление постоянного мира и урегулирование всех споров мирными средствами. В связи с этим мы призываем стороны [конфликта] как можно скорее прекратить нападения и решить проблемы путем диалога и дипломатии", - сообщили журналистам в министерстве.

В ведомстве также заявили, что Турция готова внести любой вклад в урегулирование иранского кризиса. "Мы еще раз подчеркиваем, что готовы внести необходимый вклад в мирное урегулирование проблем в нашем регионе", - отметили в министерстве.

Источник: ТАСС