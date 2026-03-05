Турция призвала к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Турция призывает к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Ирана путем диалога и дипломатии.
Об этом заявило Минобороны республики.
"Приоритетом Турции является прекращение нападений в нашем регионе, установление постоянного мира и урегулирование всех споров мирными средствами. В связи с этим мы призываем стороны [конфликта] как можно скорее прекратить нападения и решить проблемы путем диалога и дипломатии", - сообщили журналистам в министерстве.
В ведомстве также заявили, что Турция готова внести любой вклад в урегулирование иранского кризиса. "Мы еще раз подчеркиваем, что готовы внести необходимый вклад в мирное урегулирование проблем в нашем регионе", - отметили в министерстве.
Источник: ТАСС
