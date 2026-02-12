Стало известно, на каких участках Аэропортовского шоссе ограничат движение - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом опубликовал карту, по которой можно отследить, на каких участках Аэропортовского шоссе в разных направлениях будут введены ограничения в ночные часы 14–15 февраля.

Напомним, что 14 февраля с 00:00 до 07:00 будет ограничено движение транспортных средств на дороге от аэропорта (от Аэропортовского моста) в направлении станции метро «Кёроглу», а 15 февраля в те же часы - от станции метро «Кёроглу» (от путепровода над Сураханским кругом) в направлении аэропорта.

В качестве альтернативы водителям, следующим со стороны Мардакянского шоссе, рекомендуется использовать Зыхское шоссе, а тем, кто едет со стороны города - улицы Ханлара Алекперова и 14 Июля в Сураханском районе. Также при движении из города в сторону аэропорта водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом через проспект 8 Ноября с выездом на Зыхскую дорогу.

Читайте по теме:

В эти дни ограничат движение в сторону Аэропортовского шоссе

Феликс Вишневецкий

Читайте по теме:

В эти дни ограничат движение в сторону Аэропортовского шоссе