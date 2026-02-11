В эти дни ограничат движение в сторону Аэропортовского шоссе

14–15 февраля на Аэропортовском шоссе в Сураханском районе столицы (вблизи Buta Palace) будут проводиться работы по демонтажу устаревших электронных информационных табло вместе с металлоконструкциями и установке на их месте новых.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

«В связи с этим 14 февраля с 00:00 до 07:00 будет ограничено движение транспортных средств на дороге от аэропорта (от Аэропортовского моста) в направлении станции метро «Кёроглу», а 15 февраля в те же часы - от станции метро «Кёроглу» (от путепровода над Сураханским кругом) в направлении аэропорта.

В качестве альтернативы водителям, следующим со стороны Мардакянского шоссе, рекомендуется использовать Зыхское шоссе, а тем, кто едет со стороны города - улицы Ханлара Алекперова и 14 Июля в Сураханском районе. Также при движении из города в сторону аэропорта водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом через проспект 8 Ноября с выездом на Зыхскую дорогу.

В период действия ограничений дорожной полицией будут приняты необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного движения автомобилей по альтернативным дорогам», - отмечается в сообщении.