Заместитель госсекретаря США о Баку: Гостеприимство и огромная энергия этого города действительно впечатляют

Маршрут TRIPP навсегда изменит Южный Кавказ.

Об этом заместитель государственного секретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг написал на своей странице в X.

«Мы завершили очень продуктивный визит в Баку, Азербайджан. Гостеприимство и огромная энергия этого города действительно впечатляют. Очевидно, что инициированный администрацией Трампа Международный маршрут мира и процветания (TRIPP) навсегда изменит регион. Исторический визит вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса заложил прочную основу для региональной стабильности и совместного экономического развития», — отметил он.