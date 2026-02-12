Пожар на объекте в Сумгайыте ликвидирован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в мастерской по ремонту обуви в Сумгайыте полностью ликвидирован.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, пожарные быстро справились с огнём на площади 25 кв.м., не позволив ему перекинуться на соседние здания.

В результате возгорания частично пострадали горючие конструкции здания, пострадавших нет.

19:15

В мастерской по ремонту обуви, расположенной на территории города Сумгайыт, именуемой 45-м кварталом, произошёл пожар.

Как сообщает Report, бригады пожарной службы МЧС пытаются локализовать огонь.

Существует опасность распространения пожара на другие объекты. Также сообщается, что на территории загорелись несколько деревьев.