На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
Баку–Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка, наблюдается плотное движение.