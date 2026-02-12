Армения и Иран подпишут документ о стратегическом сотрудничестве

Армения и Иран планируют подписать всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве, предположительно, во время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран в 2026 году.

Об этом заявил посол Ирана в Армении Халил Ширголами на приеме, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции.

"Мы планируем институционализировать отношения в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства, чтобы в рамках операционной дорожной карты существенно расширить как масштабы, так и глубину сотрудничества", - отметил он.

По словам Ширголами, в 2025 году исторические, братские и стратегические отношения между двумя странами были наполнены позитивными событиями. Состоялись важные взаимные визиты официальных лиц, кульминацией которых стал визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Ереван в августе 2025 года.

Ширголами отметил, что сегодня отношения между странами вступили в стадию зрелости, а взаимное доверие между лидерами — главный капитал этих отношений и стратегического партнерства.

Он также добавил, что Иран придает большое значение развитию коммуникаций и их разблокированию для использования транспортных и транзитных возможностей всех стран региона. Тегеран также приветствует мирный процесс на Южном Кавказе и убежден, что основные условия всестороннего развития региона и углубления связей —мир и дружба между народами региона.

Источник: Sputnik Армения