Эти телеканалы получили лицензии от Аудиовизуального совета

11 февраля в рамках заседания Аудиовизуального совета телеканалам «Kinobox» и «Mahnı TV» были выданы лицензии.

Как сообщили в Совете, лицензии были предоставлены на основании поданных обращений, передает 1news.az.

По результатам проверки представленных документов и экономического обоснования, а также на основании итогов проведенного осмотра на месте, Аудиовизуальный совет принял решение о выдаче ООО «Kinobox» лицензии провайдера услуг вещания по запросу (под названием «Kinobox»).

На заседании также было обсуждено обращение ООО «Mahnı» о получении лицензии. Основываясь на результатах анализа документов заявителя, его экономического обоснования, а также технического и программного обеспечения, было принято решение о выдаче лицензии вещателя платформы, не осуществляющего спутниковое вещание (под названием телередакции «Mahnı TV»).

В завершение заседания, на основании обращения ЗАО «Aznet Technologies» в связи с изменением его организационно-правовой формы, были приняты соответствующие решения о переоформлении лицензий, выданных на оказание операторских услуг «Aznet» и «Araznet», на имя ООО «Aznet Technologies».