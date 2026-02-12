В Болгарии будет заложен парк «Шуша» - ФОТО

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым находится с рабочим визитом в Республике Болгария.

Как передает 1news.az, в рамках визита 11 февраля в Софии состоялась двусторонняя встреча председателя комитета Анара Гулиева с министром регионального развития и благоустройства Болгарии Иваном Ивановым. На встрече обсуждались возможности сотрудничества между двумя странами в сферах градостроительства, территориального планирования, развития инфраструктуры и архитектуры.

Подчеркнув, что дружественные отношения между Азербайджаном и Болгарией успешно развиваются на уровне стратегического партнерства, Анар Гулиев отметил важность расширения института городов-побратимов и реализации совместных проектов.

Министр Иван Иванов, в свою очередь, выразил заинтересованность в расширении связей с Азербайджаном и подчеркнул значимость совместных инициатив, особенно в области устойчивого развития городской среды и реализации инфраструктурных проектов.

Также в рамках визита прошла встреча Анара Гулиева с министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым. Стороны обсудили перспективы развития азербайджано-болгарских отношений по различным направлениям, вопросы регионального сотрудничества, а также расширение культурно-гуманитарных связей.

Затем между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Республики Болгария и муниципалитетом города Велико-Тырново было подписано Соглашение о сотрудничестве по созданию и реконструкции парка «Шуша» в болгарском городе Велико-Тырново.

Было отмечено, что проект парка «Шуша» внесет вклад в дальнейшее углубление культурных и дипломатических отношений между двумя странами. Данный документ не только определяет правовую основу для сотрудничества и реализации проекта, но и имеет важное значение для развития культурно-гуманитарных связей.

В ходе двусторонних встреч Анар Гулиев также проинформировал о формате и организационных вопросах 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая пройдет в Баку в мае текущего года, и выразил надежду на активное участие болгарской стороны в этом мероприятии.