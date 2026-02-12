 В Болгарии будет заложен парк «Шуша» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Болгарии будет заложен парк «Шуша» - ФОТО

Фаига Мамедова10:32 - Сегодня
В Болгарии будет заложен парк «Шуша» - ФОТО

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым находится с рабочим визитом в Республике Болгария.

Как передает 1news.az, в рамках визита 11 февраля в Софии состоялась двусторонняя встреча председателя комитета Анара Гулиева с министром регионального развития и благоустройства Болгарии Иваном Ивановым. На встрече обсуждались возможности сотрудничества между двумя странами в сферах градостроительства, территориального планирования, развития инфраструктуры и архитектуры.

Подчеркнув, что дружественные отношения между Азербайджаном и Болгарией успешно развиваются на уровне стратегического партнерства, Анар Гулиев отметил важность расширения института городов-побратимов и реализации совместных проектов.

Министр Иван Иванов, в свою очередь, выразил заинтересованность в расширении связей с Азербайджаном и подчеркнул значимость совместных инициатив, особенно в области устойчивого развития городской среды и реализации инфраструктурных проектов.

Также в рамках визита прошла встреча Анара Гулиева с министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым. Стороны обсудили перспективы развития азербайджано-болгарских отношений по различным направлениям, вопросы регионального сотрудничества, а также расширение культурно-гуманитарных связей.

Затем между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Республики Болгария и муниципалитетом города Велико-Тырново было подписано Соглашение о сотрудничестве по созданию и реконструкции парка «Шуша» в болгарском городе Велико-Тырново.

Было отмечено, что проект парка «Шуша» внесет вклад в дальнейшее углубление культурных и дипломатических отношений между двумя странами. Данный документ не только определяет правовую основу для сотрудничества и реализации проекта, но и имеет важное значение для развития культурно-гуманитарных связей.

В ходе двусторонних встреч Анар Гулиев также проинформировал о формате и организационных вопросах 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая пройдет в Баку в мае текущего года, и выразил надежду на активное участие болгарской стороны в этом мероприятии.

Поделиться:
284

Актуально

Политика

СГБ Азербайджана раскрыла масштабный заговор: От «Союза миллиардеров» до ...

Мнение

Европарламент против фактов: сепаратизм под прикрытием «прав человека»

Общество

В Азербайджане вводят новые правила налогообложения электронных услуг для ...

Мнение

Новый вектор, передовые технологии: Азербайджан делает ставку на цифровое ...

Общество

В центре Баку автомобиль протаранил светофор - ВИДЕО

В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов - ФОТО

Азербайджанские железные дороги предупреждают о последствиях нарушения правил безопасности - ВИДЕО

В Азербайджане вводят новые правила налогообложения электронных услуг для нерезидентов - ВИДЕО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

Руководство «İdrak» вооруженное нападение назвало паникой: «Серьезного инцидента не было»

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Задержан известный турецкий ютубер Энес Батур

Сегодня, 14:18

Песков: у Кремля есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной

Сегодня, 14:15

СГБ опубликовала аудиозаписи Рамиза Мехдиева и Ганимата Захида - АУДИО

Сегодня, 14:10

СГБ: Национальный совет действовал при финансовой поддержке иностранных спецслужб

Сегодня, 14:08

СГБ распространила аудиозапись телефонного разговора Рамиза Мехдиева с сотрудником иностранных спецслужб

Сегодня, 14:05

Рамиз Мехдиев легализовал более 17 млн манатов, полученных преступным путем - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

СГБ: Али Керимли собирался обеспечить вступление Азербайджана в ОДКБ - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Россия отказалась от участия в первом заседании Совета мира

Сегодня, 13:35

Европарламент против фактов: сепаратизм под прикрытием «прав человека»

Сегодня, 13:28

Фанаты и друзья собрали более 1 млн долларов для семьи Джеймса Ван Дер Бика после его смерти - ФОТО

Сегодня, 13:23

Захарова: Выбор Арменией ядерных технологий США вызвал вопросы в России

Сегодня, 13:15

Пашинян ждет от зарубежных посольств снятия запрета на посещение приграничья

Сегодня, 13:10

В центре Баку автомобиль протаранил светофор - ВИДЕО

Сегодня, 13:05

СГБ Азербайджана раскрыла масштабный заговор: От «Союза миллиардеров» до госизмены - ВИДЕО

Сегодня, 13:02

HRANA: Число погибших во время протестов в Иране превысило семь тысяч

Сегодня, 13:00

«Ньюкасл» воодушевляется перед вояжом в Баку

Сегодня, 12:53

Пашинян предложил создать в госучреждениях хоры для «живого» исполнения гимна

Сегодня, 12:48

Кино на неделю: Экранизация «Грозового перевала» c Марго Робби и Джейкобом Элорди и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:43

В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов - ФОТО

Сегодня, 12:40

Азербайджанские железные дороги предупреждают о последствиях нарушения правил безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 12:30
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36