Присяжные в Екатеринбурге признали Шахина Шихлинского виновным

В Екатеринбурге присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу представителей азербайджанской диаспоры, на скамье подсудимых в том числе ее бывший руководитель Шахин Шихлинский, сообщается в телеграм-канале судов Свердловской области.

Дело об убийстве и покушении на убийство азербайджанских предпринимателей рассматривается Кировским районным судом города. На скамье подсудимых семеро обвиняемых — Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы, а также Шахин Шихлинский, пишет РБК.

Присяжные признали их виновными, за исключением Бакира Сафарова, который, по их мнению, достоин снисхождения.

В июне прошлого года российские правоохранители провели операцию против представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. В ходе операции было применено насилие, в результате чего братья Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались от полученных увечий. Другие братья Сафаровы по решению суда были арестованы. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений в 2001, 2010 и 2011 годах.

Позже были арестованы также глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы.

Задержание азербайджанцев привело к обострению отношений между Баку и Москвой.