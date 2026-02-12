Вэнс о поездке в Азербайджан и Армению - ВИДЕО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс совершил на этой неделе историческую поездку в Армению и Азербайджан во имя.
Об этом говорится в публикации, размещенной на странице американского вице-президента в социальной сети Х.
«Именно таким вопросам президент Соединенных Штатов привержен в нашей внешней политике... Президент Трамп привержен этому партнерству, и я тоже», - указал Вэнс.
This week, Vice President Vance made a historic trip to Armenia and Azerbaijan in the name of peace.
“This is the sort of thing the President of the United states has committed our foreign policy to...President Trump is committed to this partnership and so am I.” - VP Vance🇺🇸 pic.twitter.com/C3YnUOdIYl — Vice President JD Vance (@VP) February 11, 2026
