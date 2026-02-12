В Физули пресечен незаконный оборот марихуаны и психотропных препаратов

В Физули изъято 8 килограммов марихуаны и 3000 таблеток метадона.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый 39-летний Вугар Мамедов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. У него было обнаружено и изъято 8 килограммов марихуаны и 3000 таблеток психотропного препарата метадон.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении В.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.