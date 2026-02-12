В Бакметрополитене назвали сроки открытия новой станции «B4» - ВИДЕО

Вблизи Тбилисского проспекта, Медицинского университета, посольства России и Клинического медицинского центра №1 (известного как больница Семашко) построена новая станция метро.

В настоящее время на станции проводятся завершающие отделочные работы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, по словам местных жителей, ввод в эксплуатацию станции, строительство которой велось на протяжении нескольких лет, значительно облегчит их передвижение.

В ЗАО «Бакинский метрополитен» сообщили, что строительно-монтажные работы на станции «B4» продолжаются в ускоренном темпе в соответствии с графиком. Перегонные тоннели между станциями «8 Ноября» и «B4» общей протяженностью 1690 метров полностью достроены.

Официальный представитель «Бакинского метрополитена» отметил, что станцию планируется подготовить и сдать в эксплуатацию до конца года.